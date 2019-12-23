Омск, , 07:50 — REGNUM Цены на продукты питания в Омске остаются стабильными. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 декабря в мэрии Омска.

Такой вывод городские власти сделали на основании ежемесячного мониторинга цен на основные социально значимые продукты питания. Сравнивается стоимость 40 наименований продуктов, реализуемых в 12 торговых объектах.

«Сравнение данных начала декабря с началом ноября текущего года зафиксировало колебания цен на большинство продуктов в пределах 2%», — говорится в сообщении мэрии.

По данным чиновников, за этот период «практически неизменными» остались цены на хлеб, молоко, муку, макаронные и колбасные изделия и так далее.

В то же время почти на 9% подешевел сахар. Снизились в цене говядина, свинина, творог, морковь и другие продукты питания.

Подорожали помидоры — на 21% за указанный период. Также выросли в цене картофель (на 10%), гречка (почти на 12%).

«Начало 2020 года обещает быть стабильным с небольшим увеличением розничных цен на овощную продукцию», — подытожили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, Росстат подсчитал среднюю стоимость новогоднего стола.