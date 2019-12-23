Чита, , 07:39 — REGNUM Плохое планирование и отсутствие резервных запасов со стороны поставщиков привели к бензиновому кризису в Забайкалье, считает глава региона Александр Осипов. На оперативном совещании в правительстве края 23 декабря он подчеркнул, что сложившаяся ситуация взята на контроль министерством экономического развития региона, информирует губернаторская пресс-служба.

В свою очередь министр экономического развития региона Александр Бардалеев заверил: в некоторых районах ситуация стабилизируется. По его словам, в Калганском и Нерчинско-Заводском районах физическим лицам сейчас выдается топливо с ограничением в 20 литров.

Тем временем, наряду с дефицитом бензина, начался рост цен на топливо. Так, в Хилокском районе оно подорожало более чем на два рубля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, перебои с поставками бензина в Забайкальский край, особенно его отдалённые районы, начались на прошлой неделе из-за проблем на железной дороге. Глава Калганского района Забайкальского края Михаил Жбанчиков полагает, что ситуация близка к чрезвычайной.

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