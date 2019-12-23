Петропавловск-Камчатский, , 08:05 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Илюхин провёл «прямую линию» с населением в эфире регионального телевидения. Он объяснил, кому стоит ожидать повышения тарифов ЖКХ в 2020 году, а кому нет. В отношении двух муниципалитетов власти приняли программу сдерживания роста тарифов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как объяснил Владимир Илюхин, повышение в 2020 году не коснётся энерготарифов — они останутся на уровне 2016 года. В регионе действует программа сдерживания. Илюхин подчеркнул, что Камчатка — единственный регион в ДФО, где энерготариф не растёт с 2016 года.

Повысят тарифы в пределах инфляции, на 4%, на водоснабжение, водоотведение и вывоз мусора. Но Петропавловска-Камчатского и Елизово это также не коснётся — для этих муниципалитетов принята программа сдерживания роста тарифов.

Как сообщало ИА REGNUM, после «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, губернатор Камчатки заявил, что это — один из мощных стимулов для него.