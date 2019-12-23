Москва, , 14:25 — REGNUM Закон о новом минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в 2020 году Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Нововведение устанавливает, что размер МРОТ в 2020 году должен составить 12 тыс. 130 рублей. Это на 850 рублей или 7,5% выше, чем в текущем, 2019 году.

Закон входит в так называемый «бюджетный пакет» — на таких параметрах ужа рассчитан федеральный бюджет на следующий, 2020 год.

МРОТ в 2020 году будет на 100% равен прожиточному минимуму РФ за второй квартал 2019 года. Сегодня в РФ уже действуют нормы закона, которые не позволяют минимальному размеру зарплаты опускаться ниже прожиточного минимума.