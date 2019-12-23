Москва, , 14:22 — REGNUM Закон о переносе сроков введения обязательной маркировки лекарств в РФ Совет Федерации одобрил на пленарном заседании, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Предполагалось, что система обязательной маркировки заработает в РФ уже с 1 января 2020 года. Однако, как отмечали ранее представители отрасли и депутаты Госдумы, таких сроков оказалось недостаточно. В связи с этим, закон предоставляет производителям лекарств отсрочку еще на полгода в вопросе выхода на обязательную маркировку.

Нововведение также уточняет случаи, когда маркировка будет необязательной. Так, например, лекарственные препараты, которые были произведены до 1 июля 2020 года, смогут до истечения срока годности храниться и реализовываться в аптеках. К маркировке также не будут относиться препараты, которые необходимы гражданам с гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, некоторыми злокачественными новообразованиями, а также тем, кто перенёс трансплантацию органов до 2019 года.