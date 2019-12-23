Москва, , 14:04 — REGNUM Закон, направленный на поддержку и развитие отрасли виноделия и виноградарства в РФ, Совфед одобрил на пленарном заседании 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Закон вводит нормы регулирования отрасли в целом, которые направлены на рост конкурентоспособности российского вина в РФ. В частности, вином будут считаться продукция из винограда, в которой не менее 7,5% и не более 18% этилового спирта. Более крепкие напитки из винограда должны быть отмечены специальным знаком, который указывает, что продукция не является вином — это коснется напитков с содержанием спирта более 22%.

На этикетках вина также должен быть указан точный и максимально полный состав напитка, а также информация о его производителе. Вино без таких указаний будет считаться фальсификатом.

Закон вводит особое понятие «вино России» — к нему относятся напитки, которые сделаны из российского винограда на 100%. Такое вино будет продаваться на отдельных стендах магазинов. При этом закон запрещает использовать ввозимые виноград и виноматериалы при производстве российского вина.