Москва, , 13:41 — REGNUM Закон о пролонгации действия особых правил государственного контроля производства и оборота алкоголя на территории полуострова Крым Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, закон позволяет компаниям региона, которые сегодня имеют лицензию на продажу алкоголя, торговать винодельческой продукцией в аэропортах и на вокзалах Крыма и Севастополя. Это будет своеобразная замена магазинов «дьюти-фри», которые на территории региона открывать нельзя. Правила будут действовать до конца 2022 года.

Власти региона в свою очередь получат бессрочное право устанавливать минимальную площадь магазина, в котором разрешено продавать алкоголь на территории полуострова.

Кроме того, закон также устанавливает особые правила поддержки для виноделов Крыма, которые производят ликерное вино, крепостью от 12,5% до 22%. Они смогут выпускать свою продукцию до 2023 года. До этого же момента винопроизводители получают право продавать вино в том числе и с возможность розлива в потребительскую тару.