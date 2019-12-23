Москва, , 13:10 — REGNUM Закон о запрете банкам взимать комиссию за перечисление курортного сбора Совфед одобрил на пленарном заседании, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Нововведение уточняет порядок уплаты курортного сбора, который перечисляют туристы, приезжающие в Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, а также в Крым. Эти средства должны уходить на развитие и улучшение туристской инфраструктуры в регионе. Перечислением средств в бюджет региона занимается оператор курортного сбора.

Между тем банки в некоторых случаях удерживают комиссию при перечислении курортного сбора. В связи с этим, нагрузка на операторов возрастает. Теперь закон запрещает банкам взимать комиссию за перевод средств курортного сбора.