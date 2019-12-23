Москва, , 12:31 — REGNUM Закон, направленный на обеспечение права заемщика вернуть часть стоимости страховки при погашении ипотеки раньше установленного срока, Совет Федерации одобрил на пленарном заседании, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Речь идет о кредитах, при которых заемщик ни разу не пользовался страховым случаем. Если он погасил ипотечный кредит досрочно и, соответственно, не нуждается в кредитной страховке, то получает право вернуть часть уплаченной премии. Другими словами, заемщик сможет вернуть «оставшуюся» сумму страховки — кроме той части премии, которая соответствует периоду страхования.

Для возврата части страховой премии заемщик должен заявить о досрочном отказе от страховки в течение семи дней после погашения ипотеки. У банка также будет неделя на то, чтобы вернуть заемщику уплаченные в счет страховки средства.