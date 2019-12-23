Москва, , 11:01 — REGNUM Закон, запрещающий использовать декларации участников «амнистии капитала» в качестве доказательств при уголовных делах, Совет Федерации одобрил на заседании 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Нововведение касается граждан РФ, которые решили воспользоваться программой «амнистии капитала» и задекларировали собственное имущество за рубежом, а также счета и активы в иностранных юрисдикциях. Сейчас в РФ действует третья волна подобной программы — в ходе ее запуска государство гарантировало участникам программы отказ от преследования и изучения источников происхождения задекларированных активов.

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Однако закон напрямую не запрещал запрашивать данные из таких спецдеклараций в ходе уголовного разбирательства. В связи с этим стали появляться случаи, когда суды изымали декларации, чтобы использовать содержащиеся в них факты как доказательство вины в уголовном преступлении.

Теперь в Уголовно-процессуальном кодексе появится норма, которая напрямую запрещает изымать декларации, поданные участником любого из этапов программы «амнистии капитала», а также использовать содержащиеся в декларациях данные в рамках уголовного дела.

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