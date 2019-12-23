Хабаровск, , 07:37 — REGNUM На ДВЖД в 2020 году начнётся строительство нового бамовского Дуссе-Алиньского тоннеля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

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Строительство важнейшего объекта начнётся уже в первом квартале 2020 года на участке Ургал — Постышево, расположенном в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.

Строительство тоннеля уже начинали в СССР — оно велось в три захода, с 1939 по 1982 год. Из того времени в общей сложности 30 лет пришлись на консервацию строительства. Отсутствие у тоннеля обделки армирования в сочетании с суровыми климатическими условиями негативно повлияло на техническое состояние сооружения. В итоге оно стало одним из барьерных мест для пропускной способности на восточном направлении.

В 2014 году ОАО РЖД было принято решение о проработке проекта реконструкции в рамках инвестпрограммы модернизации Транссиба и БАМа с увеличением пропускных способностей.

По результатам предпроектного обследования был сделан вывод о невозможности реконструкции существующего Дуссе-Алиньского тоннеля без длительного прекращения движения поездов.

В связи с этим был разработан проект строительства нового однопутного тоннеля длиной 1824 метра параллельно существующему, с обустройством шести эвакуационных сбоек между ними. 15 ноября 2019 года проект и инженерные изыскания по данному проекту получили одобрение Главгосэкспертизы РФ.

Завершить строительство нового Дуссе-Альньского тоннеля, стоимость которого составляет 9,6 млрд рублей, планируется в течение пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ОАО РЖД и власти Хабаровского края будут совместно развивать социальную инфраструктуру БАМа. В посёлках вдоль магистрали будут построены социальные учреждения, запланировано приобретение современного оборудования для больниц.