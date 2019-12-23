Москва, , 10:45 — REGNUM Закон, продлевающий действие особых правил формирования тарифов на газоснабжение на полуострове Крым, Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

С момента воссоединения Крыма с РФ в регионе действуют льготные правила для тарифов на газ. По существующим нормам, действие таких льгот должно было закончиться к 1 января 2020 года. Однако теперь закон продлевает такое льготное образование тарифов еще на полтора года — теперь они будут действовать до 1 июля 2021 года.

К этому времени тарифы на газ в Крыму должны постепенно достигнуть того уровня, который установлен в Северо-Кавказском федеральном округе. Соответствующий план по установке тарифов на газ для пользователей в Крыму и Севастополе ранее уже установила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).