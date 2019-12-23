Барнаул, , 06:37 — REGNUM Отставной посол России в Белорусии Александр Суриков вернулся в Алтайский край, где он восемь лет губернаторствовал (с 1996 по 2004 год), и не упускает возможности высказывать критику в адрес федеральных властей. Вот и на торжественной сессии Алтайского краевого законодательного собрания, посвященной восьмидесятилетию представительной власти в регионе, он, как сообщает ИА «Амител», заявил что Алтайский край сейчас живет хуже, чем в 1913 году.

«Мы получили Алтайский край в конце 80-х — начале 90-х не сказать, что сильно цветущим, но развитым аграрным регионом с прекрасной демографией, хорошими доходами населения, развитым селом и хорошей индустриальной базой. Сегодня, к сожалению, мы не достигли ни одного показателя тех времен», — заявил Александр Суриков.

Его словам, он испытывает чувство неловкости за происходящее (потому что тоже причастен к этому делу), но полагает, что хотя основная вина лежит на федеральной власти.

«Есть статистика сравнения: в 1989 году народ жил гораздо лучше, чем в 1913-м», — заявил бывший посол.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее экс посол России в Белоруссии отмечал, что с 2014 года социально-экономические показатели и доходы населения России стали идти стабильно вниз. Раскрывая свои ближайшие планы, он отметил, что в 2019 году собирается «создать организацию и лично консультировать людей, которые попали в тяжелое социальное или экономическое положение».

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