Барнаул, , 06:21 — REGNUM К рейтингу закредитованности регионов нужно относиться весьма осторожно, считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM исследование, составленное на основе соотношения среднедушевого долга по кредитам и размера годовой зарплаты, он пояснил:

«Я к таким оценкам отношусь весьма осторожно. Так как здесь много методических нюансов, важна структура этих кредитов — потребительские или ипотека. Сейчас, в переходный период на эскроу счета, оценить величину ипотеки и социальные последствия вряд ли корректно. Кроме этого, на сложность оценки накладывается структура кредитов по банкам, поскольку они имеют рассредоточенные по регионам филиалы.

Я понимаю, когда озабоченность проявляет министр экономики России Орешкин — он владеет интегральными показателями, но вот региональные срезы надо оценивать с осторожностью и при анализе нужно влезать в детали, которые скрыты для открытой аналитики».

Напомним, согласно рейтингу регионов по уровню закредитованности населения, подготовленному РИА «Новости», средний показатель за 2019 год вырос с 44,9 до 47,1%. Больше всего банкам должны жители Калмыкии (86,2%), меньше всего — Ингушетии (9,9%).

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