Южно-Сахалинск, , 06:04 — REGNUM На Сахалине вновь подорожало автомобильное топливо. Стоимость бензина выросла, в среднем, на 40 копеек.

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По данным ИА Сахалин. Инфо, в Южно-Сахалинске, Ногликах и Охе бензин на АЗС «Роснефти» подорожал на 40 копеек. Литр 92-го обойдётся теперь в 45,15 руб, 95-го — в 46,95 руб, 98-го — в 50,80 руб.

Ранее в течение года бензин прибавлял в стоимости несколько раз, в среднем, на 25 копеек. За два последних года бензин на Сахалине подорожал, в среднем, на три рубля, дизтопливо — почти на 6 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье нарастает топливный кризис, бензин продают по талонам и только для спецтранспорта. Простые жители получить талоны не могут. Проблемы связывают с перебоями в железнодорожных поставках.