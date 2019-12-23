Хабаровск, , 05:47 — REGNUM Администрация города Хабаровска тратит на содержание своего представительства в Москве по 10 и более млн рублей в год. При этом в Москве функционирует и представительство Хабаровского края. Депутаты Хабаровска не могут понять смысл существования структуры.

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На содержание представительства мэрии Хабаровска в Москве на 2020 год, как выяснило ИА ДВ-Новости, выделено более 8 млн рублей. Депутаты гордумы столицы края пытаются выяснить смысл существования представительства. Чиновники мэрии утверждают, что наличие представительства помогло краю войти в программу расселения аварийного жилья и получить на эти цели более 1,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке жители протестуют против непомерных трат бюджета на пенсии и зарплаты чиновников. Региональная доплата к пенсиям чиновников и депутатов в регионе превышает 100 тыс. рублей. Тем не менее, на 2020 год чиновники правительства вновь повысили себе зарплаты.