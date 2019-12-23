Магадан, Магаданская область, , 05:29 — REGNUM О сокращении сроков ожидания получения жилья детям-сиротам говорил на пресс-конференции губернатор Магаданской области Сергей Носов.

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«В 2020 году мы планируем потратить на квартиры для сирот 160 млн рублей. Понятно, что они, выпускаясь из детских домов, имеют право претендовать на жильё. Мы должны выйти на такой режим, чтобы ожидание квартиры у ребёнка было не больше года. Думаю, это получится у нас сделать в 2020-м. Далее будем работать над тем, чтобы этот срок сократился до 2−3 месяцев с учётом оформления», — озвучил Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в начале 2020 года рассмотрит предложения по обеспечению жильём детей-сирот, у регионов есть много вопросов.