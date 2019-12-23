Магадан, Магаданская область, , 05:19 — REGNUM В ходе пресс-конференция губернатор Сергей Носов объявил о снижении в 2020 году тарифа на электроэнергию для населения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы разбирались в системе энергоснабжения и энергопотребления Магаданской области — новый тариф будет 3,65 рублей. Снижение на 30% и есть возможность при этом не увеличить тариф для всех прочих — его сохранить. Приказом по департаменту цен и тарифов такой документ выйдет», — сказал Сергей Носов.

В 2019 году действует тариф — 5,25 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, тариф на горячую воду в Ижевске в 2020 году поднимут на 10,9% или 13,98 рублей — до 141,94 рублей, тариф на отопление — на 7,4% — с 1,93 рубля до 2,07 рубля/Гкал.