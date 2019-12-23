Магадан, Магаданская область, , 04:53 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов на пресс-конференции по итогам 2019 года опроверг слухи о массовом отъезде врачей.

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«Массовый отъезд врачей из региона — это фейк. За последние два года уехал 101 медработник, прибыло 111. Анализ причин отъезда показал, что их приглашали самостоятельно медучреждения без согласования с минздравом. Причиной в основном является невыполнение обещаний врачам, данных при заключении контрактов по обеспечению жильём, выплате подъёмных и компенсаций по арендной плате, если нет служебного жилья. Долги по выплатам у больниц скопились за несколько лет, и люди чувствовали себя обманутыми. У некоторых не сложились производственные отношения в коллективе или с руководством», — пояснил Сергей Носов.

По его словам, принято решение, что специалистов будет приглашать минздрав Колымы по заявкам больниц, а кандидатуры будет утверждать комиссия. Отвечать за выполнение обязательств в части предоставления мер поддержки, также будет министерство.

«Изменили механизм и появилось много заявок на работу», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря прошла пресс-конференция главы Магаданской области Сергея Носова.