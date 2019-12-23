Владивосток, , 04:48 — REGNUM Авиакомпания «Аврора» открыла продажу субсидированных авиабилетов по внутрикраевым направлениям в Приморье на январь-март 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе авиакомпании.

Читайте также: За 14 тыс. рублей — из Анадыря во Владивосток по субсидируемым билетам

Авиакомпания «Аврора», имеющая в своём распоряжении три самолёта типа DHC-6, выполняет десять регулярных авиарейсов по внутрикраевым направлениям, доставляя пассажиров в удалённые районы региона, такие, как Светлая, Амгу, Единка, Восток, Пластун, Терней, а также города и пгт Кавалерово, Дальнегорск, Преображение и Дальнереченск. Благодаря программе субсидирования из бюджета Приморья цена авиабилетов остаётся доступной для населения.

Первые рейсы в 2020 году состоятся 2 января из Владивостока в Кавалерово, Преображение и Терней. Стоимость остаётся прежней: Владивосток — Кавалерово — 1 796 рублей в одну сторону, Владивосток — Преображение — 1 478 рублей, Владивосток — Терней — 2 507 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, субсидирование авиаперелётов позволяет сохранять доступность цен для полётов в самые удалённые точки аэродромной сети. В частности, перелёт из Владивостока в Анадырь составит 14 тыс. рублей.