Иркутск, 23 декабря 2019, 03:16 — REGNUM Арбитражный суд Иркутской области 20 января 2020 года начнёт рассматривать иск областной прокуратуры к государственном унитарному территориально-производственному предприятию «Фармация» и администрации муниципального образования «Капсальское». В судебном споре речь идёт о договоре поставки товаров для госнужд. Зампрокурора требует признать договор недействительным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иск поступил в суд 7 ноября, а 13 ноября 2019 года его приняли к производству. Предварительные слушания, назначенные на 11 декабря, не состоялись и перенесены на январь.
Подробности спора пока не сообщаются.
Из открытых источников информации известно, что ГУП выступал поставщиком по 420 государственным контрактам на сумму свыше 136 млн рублей. Предприятие учреждено в октябре 2000 года минимуществом Иркутской области.