Иркутск, , 03:16 — REGNUM Арбитражный суд Иркутской области 20 января 2020 года начнёт рассматривать иск областной прокуратуры к государственном унитарному территориально-производственному предприятию «Фармация» и администрации муниципального образования «Капсальское». В судебном споре речь идёт о договоре поставки товаров для госнужд. Зампрокурора требует признать договор недействительным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск поступил в суд 7 ноября, а 13 ноября 2019 года его приняли к производству. Предварительные слушания, назначенные на 11 декабря, не состоялись и перенесены на январь.

«Заместитель прокурора Иркутской области обратился в арбитражный суд с иском в интересах муниципального образования «Капсальское» в лице администрации Капсальского муниципального образования, неопределённого круга субъектов предпринимательской деятельности к администрации муниципального образования «Капсальское», государственном унитарному территориально-производственному предприятию «Фармация» о признании недействительным договора №2 от 01.03.2018 года на поставку товаров для государственных нужд в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — отмечается в материалах суда.

Подробности спора пока не сообщаются.

Из открытых источников информации известно, что ГУП выступал поставщиком по 420 государственным контрактам на сумму свыше 136 млн рублей. Предприятие учреждено в октябре 2000 года минимуществом Иркутской области.