Казань, , 03:04 — REGNUM В ходе еженедельного совещания выходного дня министр сельского хозяйства и продовольствия Татарии Марат Зяббаров сообщил о планах и результатах финансовых вливаний в агропромышленный сектор региона, который вместе с пищевой промышленностью обеспечивает 12% валового регионального продукта. За пять лет в обе отрасли вложено около 140 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При этом доля инвестиций в сельское хозяйство была 96 млрд рублей, в перерабатывающую промышленность — 44 млрд рублей. По итогам 2019 года данный показатель ожидается на уровне 25,9 млрд рублей при данных за 2018 год — 25,4 млрд рублей.

По словам министра, существенная доля инвестиций поступила в развитие значимых технологичных проектов. Например, в молочные комплексы инвестировали 11,4 млрд рублей. В этом сегменте идёт масштабная модернизация и именно за молочным животноводством, по словам министра, будущее — оно «будет точкой роста и в последующие годы».

За пять лет в Татарии сдали 28 новых молокомплексов на 30 тыс. голов дойного стада, что позволило повысить продуктивность на 44%. По словам Зяббарова, денежная выручка от производства молока выросла до 25 млрд рублей в год.