Казань, , 00:41 — REGNUM В Казани с 1 января 2020 года стоимость проезда во всех видах общественного транспорта вырастет до 30 рублей, не изменится только цена поездки в метро. Соответствующее решение принял Госкомитет Татарии по тарифам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стоимость проезда в трамвае, троллейбусе и автобусе вырастет с 27 до 30 рублей или на 11,1% при оплате наличными.

При оплате транспортной картой цена билета составит 27 рублей. При покупке проездного на 100 поездок стоимость проезда будет составлять 20 рублей.

При этом в АТП Татарии (ассоциация автотранспортных предприятий) считают такое решение компромиссным, сообщил глава организации Сергей Темляков.

«Достаточно ли будет средств в рамках установленного тарифа — это покажет только время», — цитирует представителя транспортников «Бизнес-online».

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в сентябре транспортные предприятия Казани, осуществляющие пассажирские перевозки, просили увеличить тариф на поезд до 40 рублей при оплате наличными и до 30−31 рубля при оплате картой. Это необходимо, чтобы покрыть расходы транспортников. Также транспортники требовали компенсации 100% расходов при перевозке льготных категорий пассажиров.

Причём предыдущее повышение тарифов в Казани вступило в действие 3 февраля текущего года. Тогда стоимость проезда выросла до 27 рублей или на 8%.

На встрече главы минтранса Татарии Ленара Сафина с представителями автотранспортных предприятий республики в декабре текущего года были подтверждены убытки перевозчиков. На финансовый результат компаний повлияли повышение цен на ГСМ, запчасти, энергоносители, наличие лизинговых платежей на вновь приобретенные автобусы. Министр поддержал перевозчиков, однако посоветовал повысить прозрачность доходов предприятий и вести раздельный учет по пассажирской деятельности.