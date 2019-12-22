Москва, , 16:18 — REGNUM Власти России и Белоруссии зафиксировали конкретную дату отмену мобильного роуминга между двумя странами в 2020 году. ОБ этом в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин.

По словам Орешкина, в рамках переговоров по углублению интеграции удалось согласовать конкретную дату, когда роуминг мобильной связи между Россией и Белоруссией будет отменен.

Однако Орешкин отметил, что отмена роуминга возможна только в том случае, если Москва и Минск примут пакетное соглашение об углублении интеграции.