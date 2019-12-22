Москва, , 16:04 — REGNUM Участие в торжественных мероприятиях, посвящённых открытию железнодорожного сообщения по Крымскому мосту примет президент России Владимир Путин. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба президента России.

Путин совершит рабочую поездку 23 декабря в Южный Федеральный округ, в ходе которой примет участие в мероприятиях, посвящённых открытию железнодорожной части Крымского моста, которые состоятся 23 декабря.

В планах у главы государства пообщаться с рабочими, занимавшимися строительством Крымского моста и выслушать доклады руководителей железнодорожной отрасли о планах развития транспортной инфраструктуры на юге России.

Затем Путину предстоит рабочая поездка в Республику Адыгея, где намечена встреча с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий. Также глава России посетит аграрное предприятие «Зелёный дом» и ознакомится с его работой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин подтвердил своё участие в церемонии торжественного открытия железнодорожной части Крымского моста.

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