Нижний Новгород, , 15:49 — REGNUM Государственный долг регионов Приволжского федерального округа в течение месяца сократился на 14,256 млрд рублей. По состоянию на 1 декабря текущего года, объем совокупного долга регионов Поволжья составил 478,229 млрд рублей, что составляет 24,9% в структуре задолженности всех регионов страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Минфина РФ.

В течение месяца регионы Поволжья сократили сумму бюджетных кредитов, увеличили объем привлечения банковских средств и снизили долю государственных ценных бумаг.

Так, сумма средств, заимствованных от других бюджетов бюджетной системы РФ, сократилась за месяц на 24,484 млрд рублей или на 8,37% и составила 269,486 млрд рублей. В совокупной структуре долга Поволжья бюджетные кредиты составляют долю в 56,35%.

При этом сумма кредитов, привлеченных в иностранных банках и кредитных организациях, выросла на 13,865 млрд рублей или на 17,15% — до 94,732 млрд рублей. В структуре долгов банковские кредиты составляют долю в 19,8%.

Также наблюдается снижение объема государственных ценных бумаг на 3,6 млрд рублей или на 3,3%. Сумма бумаг, выпущенных регионами, составляет 102,99 млрд рублей или 21,5% в структуре госдолга.

Сумма госгарантий снизилась на 37 млн рублей и составила в структуре задолженности долю в 0,3%.

Максимальное сокращение долга демонстрируют Нижегородская область — на 4,602 млрд рублей, Кировская область — на 3,782 млрд рублей, Саратовская область — на 1,417 млрд рублей. На 612 млн рублей снизила госдолг Самарская область, на 522 млн рублей — Удмуртия, на 419 млн рублей — Пермский край, на 414 млн рублей — Мордовия, на 408 млн рублей — Пензенская область и Башкирия, на 400 млн рублей — Марий Эл, на 338 млн рублей — Чувашия.

В Татарии госдолг сократился на 317 млн рублей, в Ульяновской области — на 314 млн рублей и в Оренбургской области — на 303 млн рублей.

С начала года регионы Поволжья снизили объем совокупного госдолга на 53,377 млрд рублей или на 10,04%.