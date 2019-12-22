Нижний Новгород, , 15:11 — REGNUM Нижегородская область успешно реализует мероприятия в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», перевыполнив ключевой показатель вдвое. Таких, число региональных предприятий-экспортёров увеличилось на 22%, заявил вице-губернатор Евгений Люлин, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Всего на экспорт поставляют свою продукцию 1,3 тыс. нижегородских предприятий. В рамках нацпроекта область приняла участие в поддержке корпоративных программ повышения конкурентоспособности, которые предлагают льготное кредитование предприятий по сниженной ставке в 4,5% годовых. В федеральный перечень корпоративных программ вошла 31 заявка от 28 Нижегородских предприятий.

«По количеству одобренных заявок, и по количеству средств, которые заявлены и получили предварительное одобрение, мы разделили с Москвой 4-е место по России. Объем поддерживаемых инвестиций составил свыше 74,5 млрд рублей», — подчеркнул замгубернатора.

Он напомнил, что регион стал первым в России, где в рамках пилотного проекта Российского экспортного центра заработал механизм экспортной акселерации — это сопровождение экспортеров на всех этапах выхода на новые зарубежные рынки. В программе принимают участие 56 нижегородских предприятий, это второй результат в России после Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года по итогам координационного совета по промышленности нижегородский губернатор Глеб Никитин заявлял, что регион к 2024 году планирует удвоить несырьевой неэнергетический экспорт с $3 до 6 млрд в год. По его словам, областные власти будут для этого активно взаимодействовать «со всеми федеральными ведомствами, институтами развития».