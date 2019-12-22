Нижний Новгород, , 14:40 — REGNUM В Нижегородской области в рамках национального проекта «Образование» планируется открыть 184 образовательных центра «Точка роста». Об этом заявил губернатор Глеб Никитин в рамках торжественной церемонии запуска всех объектов национального проекта «Образование» в 85 субъектах РФ, которую провели вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минпросвещения Ольга Васильева, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

В ходе прямого включения Никитин вышел на связь из центра в Краснослободской школе на Бору.

«В 2019 году уже открыто 46 таких точек и 9,5 тыс. детишек уже смогли получить доступ к новым технологиям образования», — сказал губернатор. Он добавил, что новые центры — это не только оборудование, но и новые подходы к процессу обучения, которые предусматривают специальную подготовку преподавателей, а также создание атмосферы творчества и сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области уже работают Центры образования гуманитарного и цифрового профилей на территории 35 муниципалитетов региона. Объем финансирования данной программы в 2019 году составил 72,8 тыс. рублей, из которых 69,9 тыс. рублей — из федерального бюджета. Программу повышения квалификации «Гибкие компетенции проектной деятельности» от Нижегородской области освоили 739 педагогов Центров «Точка роста».