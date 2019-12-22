Нижний Новгород, , 14:14 — REGNUM Сотрудники стадиона «Нижний Новгород» написали открытое письмо, в котором сообщают, что с 1 января 2020 года в связи с передачей стадиона в собственность Нижегородской области зарплаты персонала сложного спортивного объекта на 45 тыс. зрителей сократятся более чем в два раза. Всех сотрудников предупредили об изменениях системы оплаты труда.

«Для понимания, согласно предложенным министерством спорта Нижегородской области условиям, высококвалифицированный сотрудник, который должен обслуживать системы и оборудование на несколько миллиардов рублей, не имеющих аналогов на территории Нижегородской области, должен будет согласиться на зарплату в 25−26 тыс. рублей. Обсуждать более высокий уровень зарплат новое руководство региона не готово», — цитирует обращение работников портал nn.ru.

В то же время они указывают, что в структуре финансирования стадиона в новом году 95% средств предоставит федеральный бюджет и только 5% — регион.

«Пока руководство минспорта овладеет ситуацией, стадион могут покинуть квалифицированные кадры, имеющие успешный опыт введения в эксплуатацию и обеспечения работы стадиона в течение 2,5 лет (включая проведение ЧМ-2018). Смогут ли их заменить вновь набранные сотрудники, пришедшие работать на зарплаты ниже среднерыночных, — это болезненный для всех нас вопрос», — сообщают сотрудники объекта.

В минспорта Нижегородской области подтвердили, что размер оплаты труда изменится в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 15.02.2012 № 76 «Об оплате труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений физической культуры и спорта Нижегородской области». При этом в ведомстве заверили, что заинтересованы в сохранении высококвалифицированного персонала стадиона и добавили, что с каждым сотрудником будут проводиться переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче стадиона «Нижний Новгород» в собственность Нижегородской области 1 января 2020 года.

Губернатор Глеб Никитин тогда отмечал, что сейчас приходится арендовать стадион для проведения различных мероприятий. Передача стадиона в региональную собственность позволит более эффективно планировать развитие площадки.

«На несколько лет, до 2024 года, практически полностью содержание стадиона будет субсидироваться из федерального бюджета. Параллельно запланированы меры по повышению собственных доходов. Сможем мы теперь создать и единый имущественный комплекс, включающий в себя стадион и временные сооружения», — добавлял глава региона.