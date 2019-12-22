Киев, 22 декабря 2019, 11:27 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал, что нынешней зимой цена на газ для населения Украины не будет повышаться. Об этом глава украинского правительства заявил в видеообращении, опубликованном 21 декабря на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
Гончарук отметил, что за минувшую неделю удалось достигнуть «победы», в результате успешного завершения переговоров по транзиту газа с Российской Федерацией. «Нам удалось достигнуть стратегической, очень важной победы. По поручению президента успешно правительственная делегация завершила переговоры о подписании нового контракта о транзите российского газа через территорию Украины в Европейский Союз. Поэтому, будет иметь контракт на пять лет с достаточными объемы для того, чтоб Украины и Европа чувствовали [себя — ИА REGNUM] безопасно в плане энергетики», — отметил глава украинско правительства.
Также глава украинского правительства обозначил перспективу для конечного потребителя газа на Украине в результате подписания контракта на транзит газа с РФ. «Что это значит для украинского бизнеса и украинцев? Это значит, что этой зимой цена на газ расти не будет. Это дает нам возможность — правительству, команде президента, снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление», — подытожил премьер-министр Украины.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина и РФ 20 декабря достигли предварительных договоренностей о транзите российского газа через территорию Украины.
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