Киев, , 11:27 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал, что нынешней зимой цена на газ для населения Украины не будет повышаться. Об этом глава украинского правительства заявил в видеообращении, опубликованном 21 декабря на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Гончарук отметил, что за минувшую неделю удалось достигнуть «победы», в результате успешного завершения переговоров по транзиту газа с Российской Федерацией. «Нам удалось достигнуть стратегической, очень важной победы. По поручению президента успешно правительственная делегация завершила переговоры о подписании нового контракта о транзите российского газа через территорию Украины в Европейский Союз. Поэтому, будет иметь контракт на пять лет с достаточными объемы для того, чтоб Украины и Европа чувствовали [себя — ИА REGNUM] безопасно в плане энергетики», — отметил глава украинско правительства.

«Тариф за прокачку российского газа будет устанавливаться не на двухсторонних переговорах, а по европейским правилам. Это значит, что независимый регулятор посчитает сколько нужно заплатить украинскому оператору для того, чтоб «прокачать», то есть предоставить такую услугу. Почему это важно для нас? Потому, что мы не будем заложниками двухсторонних соглашений, а будем работать по европейским цивилизованным правилам, которые действуют во всех странах Европы», — добавил Гончарук.

Также глава украинского правительства обозначил перспективу для конечного потребителя газа на Украине в результате подписания контракта на транзит газа с РФ. «Что это значит для украинского бизнеса и украинцев? Это значит, что этой зимой цена на газ расти не будет. Это дает нам возможность — правительству, команде президента, снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление», — подытожил премьер-министр Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина и РФ 20 декабря достигли предварительных договоренностей о транзите российского газа через территорию Украины.

Читайте также: Украинские СМИ назвали возможные объёмы транзита российского газа