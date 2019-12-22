Киев, , 10:51 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук высказался о соглашении между Москвой и Киевом по газу. Свой комментарий он опубликовал у себя на странице в социальной сети Facebook.

Гончарук считает, что подписание российско-украинского контракта по газу позволит не поднимать цену на газ на Украине. Кроме того, есть перспектива снижения стоимости коммунальных услуг и отопления.

Глава правительства подчеркнул, что газовый тариф будет соответствовать евросоюзным стандартам, так как будет привлечена помощь независимого регулятора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках очередного раунда российско-украинских переговоров по газу стороны подписали протокол, который фиксирует достигнутые договоренности. Так, российская сторона согласилась заключить с украинской стороной пятилетний контракт на транзит газа. объем транзита за все годы составит 225 млрд кубометров газа при условии конкурентного тарифа.