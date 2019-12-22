Ташкент, , 09:27 — REGNUM Центральный банк Узбекистана не намерен проводить деноминацию национальной валюты, сообщил 22 декабря ресурс UPL.

«Проведение деноминации довольно дорогое мероприятие, на которое правительство идти не собирается», — рассказали в пресс-службе банка.

В Центральном банке Узбекистана отметили, что деноминацию следует проводить в условиях экономической стабильности и высокой инфляции, чего на данный момент в республике нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов уже опровергал слухи о деноминации. Он заявил, что сначала в стране нужно внедрить рыночные механизмы.

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