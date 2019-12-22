Тюмень, , 08:33 — REGNUM Тюменские коммунисты обеспокоены введением в регионе закона о самозанятости, который вступит в силу в 2020 году и коснётся малообеспеченных слоёв населения. Об этом сообщает Park72.ru.

Члены тюменского обкома КПРФ отмечают, что налог на самозанятых — это «налог на фактически безработных».

«Как это будет, исполнительная власть пока затрудняется ответить. Бабушек, торгующих морковкой и картошкой, заставят платить налоги», — заявил депутат Тюменской областной думы Иван Левченко.

Меж тем тюменские коммунисты отмечают послабления по налогам для крупнейших предприятий региона. В качестве примера приводится факт поддержки ПАО «СИБУР Холдинг» и Антипинского нефте-перерабатывающего завода, а также винно-водочному заводу «Бенат», пивоваренной компании «Очаково». По утверждению депутатов Тюменской областной думы фракции КПРФ предоставление налоговых льгот этим предприятиям принесло областной казне выпадающие доходы в размере 4,7 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, налог на самозанятость в 2019 году действует в четырёх регионах России — Москве, Московской области, Калужской области и Татарии.С 1 января 2020 года новый налоговый режим коснется ещё 19 регионов страны: Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также на Красноярский и Пермский края, Башкирию и три автономных округа — Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Югру.

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