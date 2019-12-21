Киев, , 22:40 — REGNUM Транзит российского газа через ГТС Украины в объеме 40 млрд кубометров топлива в год создаст ситуацию сверхнормативной эксплуатации магистральных газопроводов, заявил журналистам 21 декабря украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

Специалист отметил, что это важный технический аспект, на который сейчас никто не обращает внимания.

«Соответственно, транзит объемом 40 млрд кубометров… приведет к ускоренному износу оборудования. То есть, возрастут затраты на обслуживание ГТС Украины, примерно на 40%, что повлечет за собой рост тарифов для всех потребителей», — подчеркнул специалист.

ИА REGNUM напоминает, что в рамках новых транзитных договоренностей Россия и Украина согласовали объемы прокачки газа по украинской ГТС: как минимум 65 млрд кубометров топлива в 2020 году, и как минимум 40 млрд кубометров следующие 4 года. Тариф на транзит российского газа через Украины по новым договоренностям пока не озвучен.