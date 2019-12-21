Киев, , 21:25 — REGNUM Исходя из того, что украинская позиция в переговорах была сильной, кажется, что Украина должны быть недовольна достигнутыми по транзиту договоренностями больше, чем РФ, заявил 21 декабря украинский экономист Сергей Фурса.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Эксперт высказал мнение, что именно Газпром прежде всего нуждался в украинской трубе, чтобы выполнить свои обязательства перед европейскими партнерами, а это, считает он, давало украинской стороне определенный рычаг давления.

«Но может так только кажется, тем более, что мы изначально были тут «болельщиками» одной из команд и могли неверно оценивать потенциал», — признает политолог.

Фурса считает, что по строку нового транзитного контракта стороны пошли на сопоставимые уступки, поскольку изначально Россия хотела договоренности всего на год, а Украина — на 10 лет.

Что же касается гарантированных объемов прокачки (65 млрд кубометров в следующем году, и по 40 млрд кубометров далее), Фурса заявляет, что тут все зависит от того, какой в итоге будет тариф.

«Пока говорить о финансовой стороне сложно, возможно, рост тарифа на прокачку компенсирует снижение объема транзита и тут мы увидим лишь сохранение лица России при сохранении экономического интереса Украины. В конце концов, не так важен объем прокачки, как сумма, которую мы ежегодно получаем за транзит», — отмечает украинский экономист.

Ключевой итог, резюмирует Фурса, в том, что новой газовой войны не будет и «все могут ехать на каникулы». Также он прогнозирует, что цена газа в ближайшее время будет очень сильно падать.

«Ведь готовясь к газовой войне, и Украина наполнила хранилища, и в ЕС они забиты под завязку. И теперь весь этот объем будет давить на рынок. И на выручку Газпрома… Мелочь, а приятно», — отмечает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня и Россия, и Украина подтвердили достижение договоренностей по газовым вопросам, в частности, по новому транзитному контакту на ближайшие 5 лет. Официальное подписание документов ожидается в течение недели. Как заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, все новые соглашения с РФ по газу будут заключены «в полном соответствии с европейскими принципами».