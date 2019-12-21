Киев, , 21:06 — REGNUM Новое соглашение о транзите газа между Украиной и Россией — это безусловно хороший результат, но все равно не такой, который был нужен Украине, заявил журналистам эксперт по энергетике Юрий Корольчук сегодня, 21 декабря.

Эксперт отметил, что «неимоверно большую» негативную роль в ухудшении позиций Украины сыграл глава госкомпании «Нафтогаз» Коболев, которого, как считает специалист, в конце переговоров попросту «выбросили» из переговорного процесса как деструктивный элемент.

«Искусственный конфликт с «Газпромом» и отсутствие попытки решить спорные вопросы в течение 2014−2018 гг. привели Украину к декабрю 2019 — буквально за несколько недель до завершения контракта. Фактически с 2014 года до середины 2019 г. процесс переговоров был заблокирован», — отметил Корольчук.

Соответственно, подчеркнул эксперт, благодаря Коболеву Украину и Зеленского взяли за «жабры» так сильно как никогда, и в итоге российская сторона получила для себя очень комфортные условия транзита на ближайшие годы.

ИА REGNUM отмечает, что ранее сегодня министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржельофициально подтвердил, что Украина договорилась о продлении транзита российского газа до 2024 г., с возможностью пролонгации контракта еще на десять лет. Согласно достигнутым договоренностям, Россия в следующем году должна транзитировать через Украину как минимум 65 млрд кубометров топлива и следующие годы — как минимум 40 млрд кубометров. Чиновник также отметил, что тариф на транзит будет увеличен. В ходе всех последних раундов переговоров «Нафтогаз» представлял исполнительный директор компании Юрий Витренко, а не Андрей Коболев.