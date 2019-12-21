Москва, , 16:49 — REGNUM Соглашение между Газпромом и «Нафтогазом» предусматривает отказ от новых претензий, отзыв исков и выплату российской компанией $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Об этом 21 декабря рассказал журналистам глава Газпрома Алексей Миллер.

«(Стороны) подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам, таким образом будет восстановлен баланс интересов сторон», — сказал Миллер.

Кроме того, сказал глава Газпрома, соглашение предусматривает «отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, и выплату по решению арбитража».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия согласилась прокачивать свой газ через украинскую газотранспортную систему в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021—2024 годах. То есть 225 млрд кубометров за пять лет. Прокачка будет осуществляться при условии выставления рыночных обоснованных тарифов на транзит российского газа.

Вместе с тем, отметил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, пакетное соглашение между РФ и Украиной по газу не предусматривает отказ Киева от иска «Нафтогаза» к России по крымским активам.

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