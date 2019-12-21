Москва, , 16:17 — REGNUM В центральной части Москвы планируют переустроить пустующие железнодорожные грузовые дворы. Об этом 21 декабря сообщается на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, столичными властями совместно с ОАО «Российские железные дороги» осуществляется деятельность по градостроительному развитию грузовых дворов в Москве. Так, уже состоялось подведение итогов конкурса на строительство центрального офиса компании, которая расположится на территории Рижского грузового двора.

«Ряд грузовых дворов сегодня практически пустует и не выполняет свои функции, эти территории можно использовать гораздо эффективнее», — заявил глава Стройкомплекса.

Однако, подчеркнул Хуснуллин, все-таки некоторые территории грузовых дворов в городе будут использованы по своему функциональному назначению, так как они необходимы для обслуживания столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее утвердить концепцию развития территории Рижского железнодорожного грузового двора, расположенного на северо-востоке Москвы, планировалось утвердить до конца 2019 года. В проектировании будущего городского района участвовали крупнейшие архитектурные консорциумы из России, Японии, США и Нидерландов.

Так, на месте бывшей промышленной зоны будет возведено здание штаб-квартиры АО «РЖД», в котором расположатся все службы компании. Предполагается, что на данной территории также будут построены другие офисные помещения и небольшая доля жилья.

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