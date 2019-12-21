Киев, , 11:03 — REGNUM Между венгерским оператором FGSZ ltd и украинским оператором ООО «Оператор ГТС Украины» было достигнуто соглашение о сотрудничестве в точках соединения Береговое и Берегдароц. Об этом 20 декабря сообщается в пресс-службе украинской газотранспортной системы.

Соглашение относительно данных точек соединения вступит в силу 1 января 2020 года. Как отметили в ведомстве, соглашение было достигнуто для того, чтоб »плавно продолжать сотрудничество для обеспечения бесперебойной передачи газа между странами после 1 января 2020 года».

В ведомстве также отметили, что кроме данного соглашения, страна имеет соглашения с Польшей и Румынией. Кроме того, как сообщила пресс-служба украинского оператора, переговоры о подобных соглашениях в данный момент ведутся со Словакией и Молдавией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее украинский оператор газотранспортной системы заключил соглашение о взаимодействии с румынским оператором.

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