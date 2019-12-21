Тбилиси, , 10:54 — REGNUM Рост количества мандаринов, отправленных на экспорт, отметили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и защиты окружающей среды Грузии. Об этом говорится в заметке, опубликованной 20 декабря на странице минсельхоза в соцсети Facebook.

Согласно опубликованным данным, по стоянию на 19 декабря из страны вывезено 21,3 тысяча тонн мандаринов, в то время, как за аналогичный период прошло года данный показатель был около 20 тысяч тонн.

Больше всего цитрусовых, по сообщению от министерства сельского хозяйства, было поставлено в Россию — 13 тысяч тонн. Далее идут Украина (4 тысячи) и Армения (3,3 тысячи). Более скромные партии отправлены в Литву, Сингапур, Катар и Словению.

Всего к концу сезона планируется собрать 55 тыс. тонн мандаринов.