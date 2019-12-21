Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Американская компания PayPal завершила сделку по приобретению 70% акций китайской компании Guofubao Information Technology Co, являющейся оператором электронной платёжной системы GoPay. Об этом сообщает TechCrunch.

Условия сделки, одобренной Народным банком Китая в сентябре 2019 года, не разглашаются. Приобретение контрольного пакета акций GoPay, имеющей лицензии для проведения денежных переводов через сеть интернет и мобильные приложения, создаст для PayPal возможности роста на огромном рынке электронных платежей Китая. В настоящее время лидерами этого рынка являются местные компании AliPay и WeChat Pay.

«Мы рады завершить эту историческую сделку, которая позволит нам расширять наше участие в таком динамичном рынке. Этот важный шаг позволит нам стать более сильным партнером для китайских финансовых институтов и технологических платформ. Мы с нетерпением ждём возможности внести свой вклад в развитие экосистемы электронной торговли в Китае», — прокомментировал сделку генеральный директор PayPal Дэн Шульман.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года компания PayPal приобрела сервис для интернет-покупок Honey за $4 млрд.

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