Тюмень, , 08:54 — REGNUM В Тюменской области установлен запрет на привлечение иностранных граждан, работающих на основании патентов, заниматься перевозками пассажиров в такси, общественном городском и пригородном транспорте. Соответствующее постановление опубликовано 20 декабря 2019 года на официальном портале правовой информации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Постановление подписано губернатором Тюменской области Александром Моором.

Хозяйствующим субъектам дан срок до 1 марта 2020 года привести численность иностранных работников в соответствие с постановлением.