Москва, , 08:13 — REGNUM Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что негативная ситуации с долгостроями в Российской Федерации вполне может быть повернута в позитивное русло за два-три года. Такой прогноз Кудрин дал на селекторном совещании по проблемам незавершенного строительства.

Кудрин начал с того, что нужно четко определить, что именно входит в понятие «объекты незавершенного строительства» и обозначить реальный объем таких объектов.

Дело в том, что под «незавершенными» объектами обычно понимаются объекты проблемные, которые были брошены, и строительство которых остановилось и завершено не было. Но по нормативной базе, незавершенное строительство — это любое строительство, в том числе и то, которое ведется в нормативные сроки.

«Поэтому мы должны выделить то, что строится именно с нарушением сроков, в каком состоянии находится этот объект, сколько прошло времени с момента плановой сдачи», — отметил Кудрин.

Минфин и Казначейство, по мнению Кудрина, должны в существенной степени актуализировать бюджетную отчетность и предоставлять данные ежеквартально, а не раз в год, как это делается сейчас.

Кроме того, ответственность за долгосротрои должно нести одно конкретное ведомство. На сегодняшний день этим вопросом занимаются два министерства — строительства и экономического развития.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Счетной палаты, на сегодняшний день в России 71,3 тыс. объектов незавершенного строительства, которые финансируются их бюджета. При этом среди данных объектов есть и те, которые возводятся в рамках установленных сроков.