Вашингтон, , 08:03 — REGNUM Американский журнал Forbes обнародовал список миллиардеров, которые заработали больше всего в 2019 году, а также список тех, кому уходящий год принес наибольшие потери.

Для составления списков редакция журнала проанализировала информацию о 2,2 тыс. человек, которые являются обладателями состояния в размере не менее $1 млрд. Правда, речь идет только о тех, кто вкладывает свои средства в компании, акции которых находятся в свободном обращении. Учитывалась суммарная стоимость активов этих людей в период с 28 декабря 2018 года по 13 декабря 2019 года.

Наиболее успешными оказались пять миллиардеров, которые суммарно заработали $112 миллиарда.

Это оказалис: генеральный директор французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, глава американской корпорации Facebook Марк Цукерберг, владелец испанской торговой сети Zara Амансио Ортега, бывший руководитель американской компании Microsoft Стив Балмер. Также в список попал собственник индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани.

При этом Арно заработал аж $40 млрд и, по оценке Forbes, его общее состояния увеличилось до $107,7 млрд. Цукерберг увеличил свои активы до $72 млрд (+$22,1 млрд), Ортега — до $74,9 (+$17,3 млрд), Балмер — до $56,3 млрд (+$16,3 млрд), Амбани — до $61,4 млрд (+$16,1 млрд).

Также журнал составил список тех миллиардеров, которые за уходящий год потеряли больше остальных.

«Лидером» здесь стал индийский бизнесмен Азим Премжи, который лишился $14,1 млрд. Правда, часть из этой суммы он отдал на благотворительность. Его общее состояния составило к концу года $7,2 млрд.

На втором месте оказался миллиардер Джефф Безос. Его активы были частично разделены из-за развода. Безс потерял $13,1 млрд. Тем не менее он остается богатейшим человеком на Земле с состоянием $109,7 млрд.