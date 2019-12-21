Богота, , 06:38 — REGNUM Решение остановить работу сервиса Uber в Колумбии приняло Управление промышленности и торговли правительства (SIC), заняв сторону местного оператора такси Cotech. Об этом 20 декабря сообщается на сайте ведомства.

В заявлении SIC говорится, что Uber нарушает нормы транспортного законодательства Колумбии и рыночные правила, предлагая значительное преимущество на рынке и создавая отток клиентов у Cotech.

Ведомство запрещает компаниям Uber BV, Uber Technologies INC и Uber Colombia SAS, на которые работают более 88 тысяч колумбийских таксистов, предоставлять услуги через мобильное приложения Uber на территории государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября Конституционный суд Колумбии вынес решение о том, что лицензии водителей, которые предоставляют услуги через Uber, могут быть отозваны на три года.

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