Берн, , 04:27 — REGNUM Компания из Швейцарии — Allseas, занимающаяся укладкой труб для проекта «Северный поток — 2», объявила о приостановке работ. Об этом 21 декабря сообщается на сайте компании.

В заявлении говорится, что Allseas ожидает принятия закона об оборонном бюджете США на 2020 год, который предполагает введение санкций в отношении компаний, занимающихся строительством газопровода «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин решительно осуждает санкции США против газопровода «Северный поток — 2».

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