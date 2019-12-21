Париж, , 02:03 — REGNUM Госдолг Франции впервые после 2017 года стал больше ВВП, превысив его на 0,4%. Об этом 20 декабря сообщает France-Presse.

При этом, эксперты Национального института статистики и экономических исследований считают верным прогноз правительства о том, что по итогу 2019 года величина государственного долга не превысит 98,8% от ВВП.

Как заявляется, после погашения основного долга в октябре и ноябре, соотношение будет ниже, чем зафиксировано на настоящий момент.

Тем не менее, ряд политиков и экспертов высказывают мнение, что в результате пенсионной реформы положение в экономике будет ухудшаться.

Как сообщало ИА REGNUM, в следствие предложенных президентом Франции Эммануэлем Макроном мер дефицит бюджета страны может вырасти до 3,5% ВВП.

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