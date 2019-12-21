Бразилиа, , 01:02 — REGNUM Соединенные Штаты не будут вводить пошлины на импорт стали и алюминия из Бразилии, заявил бразильский президент Жаир Болсонару в ходе своего выступления, трансляция которого велась в Facebook.

«Только что я имел удовольствие говорить по телефону с президентом США Дональдом Трампом… Он согласился с моими аргументами и сказал всем бразильцам, что наша сталь и алюминий не будут обложены новыми пошлинами», — заявил он.

Болсонару добавил, что телефонные переговоры продолжались около 15 минут и были проникнуты взаимоуважением. В свою очередь Трамп отметил, что отношения между Бразилией и США достигли небывалой прочности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что намерен ввести пошлины на импорт стали и алюминия из Бразилии и Аргентины, которые, по его мнению, целенаправленно девальвируют свою национальную валюту. Однако 10 декабря экономический советник Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что окончательное решение о пошлинах еще не принято.

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