Тюмень, , 00:02 — REGNUM В Тюменской области «мусорный» тариф в 2020 году останется на прежнем уровне. Об этом на пресс-конференции заявил директор департамента тарифной и ценовой политики региона Евгений Карташков.

Напомним, для жителей многоквартирных домов тариф составляет 136,01 рубля с человека в месяц, для индивидуальных жилых домов — 116,63 рубля.

В тариф включена стоимость транспортировки отходов, их обработки на мусоросортировочном заводе, захоронения на полигонах, заключения и обслуживания договоров с потребителями и оператором по обращению с твёрдыми бытовыми отходами. С 2020 года в тариф войдёт приобретение и установка контейнеров для мусора, а также 3% инфляции.

Отмечается, что тариф удалось заморозить благодаря реализации вторсырья с мусоросортировочного завода на 77 млн рублей.

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