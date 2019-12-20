Нью-Йорк, США, , 23:42 — REGNUM Фондовый рынок США заканчивает неделю торгов ростом всех основных индексов, 20 декабря передает агентство Reuters.

Индекс Dow Jones вырос на 121,6 пункта (0,43%), до 28 498,56 пункта, индекс S&P 500 вырос на 16,33 пункта (0,51%), до 3221,70 пункта, индекс Nasdaq вырос на 36,41 пункта (0,41%), до 8923,63 пункта.

Энтузиазм Уолл-стрит связан с «первой фазой» торгового соглашения США и Китая, которое должно быть подписано в начале января. Настроение рынка вряд ли изменится до конца года.

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